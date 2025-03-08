إيمان حسن لمصراوي: "نستحق التأهل لكأس الأمم أفريقيا"

كتبت-هند عواد:

كشفت إيمان حسن لاعبة أبها السعودي ومنتخب مصر الأول للسيدات، كواليس مباراتي رواندا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، مشيرة إلى أنهم يطمحون في الوصول إلى البطولة.

وقالت إيمان حسن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كنا متحمسين جدا لمباراة الذهاب ضد رواندا، وكنا نريد أن نصنع شيئا لأنه لا يوجد اهتمام، فلم ندخل في أي معسكر من مباراة السنغال العام الماضي، قبل 12 شهرا تقريبا، فكنا ننتظر هذه الفرصة، لإثبات أننا نستاهل التأهل، لدينا عناصر جيدة ونسحتق أن نكون في مكان جيد".

وأضافت عن التدريب تحت قيادة أحمد رمضان: "كنت متحمس جدا للتدريب تحت قيادة أحمد رمضان، لأن الولاية الأولى لم أتدرب معه لأنني كنت في المنتخب الأول وهو أكمل مسيرته مع منتخب تحت 20 عاما، فعندما تم استدعائي كنت مبسوطة أنني سأتدرب مرة أخرى، فعجبني تفكيره وسأستفاد منه كثيرا، فهو مدرب ناجح جدا بدليل الإنجازات التي حققها في فترة قصيرة، شرف كبير لي التدريب تحت قيادته".

واختتمت إيمان: "مباراة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات، نستعد لها من الآن، وظهر في مباراتي رواندا الكرة التي نلعبها على الأرض وشكلنا كان حلو جدا والجميع يشهد بهذا، فنحن مستعدين جدا للمباراة، والفترة المقبلة يوجد وقت طويل، سنتمكن من تعديل أخطائنا ونطور من أنفسنا، وواثقة في كابتن أحمد رمضان وأننا سنصل معه لشيء كويس".

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