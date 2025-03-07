"الهدافة رحلت للدوري الصيني".. ترتيب هدافات الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات، مساء اليوم الجمعة، وتشهد الجولة مباريات قوية، أبرزها لقاء مسار وزد والزمالك وبيراميدز.

وتتصدر ساندرين نيونكورو لاعبة مسار السابقة، قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات، برصيد 26 هدفا، إلا أن رصيدها توقف عند هذا الحد، بعدما رحلت إلى شانجتشون ياتاي في الدوري الصيني.

وجاءت قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات كالآتي:

ساندرين نيونكورو – لاعبة مسار السابقة - 26 هدفا

شاريتي روبن – لاعبة الأهلي - 21 هدفا

أليس – لاعبة مسار الحالية والزمالك السابقة – 20 هدفا

سالميزي – لاعبة الزمالك – 20 هدفا

جانيت – لاعبة البنك الأهلي – 17 هدفا

نهى الصلح – لاعبة وادي دجلة – 16 هدفا

أوشا – لاعبة مودرن سبورت – 16 هدفا

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