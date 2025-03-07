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"الهدافة رحلت للدوري الصيني".. ترتيب هدافات الدوري المصري للسيدات

02:24 م الجمعة 07 مارس 2025
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (5)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (11)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (2)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (10)
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (1)
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (2)
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    أليس لاعبة الزمالك
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    جانيت بوندي صاحبة هاتريك البنك الأهلي
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    جانيت بوندي لاعبة البنك الأهلي مع محمد كمال المدير الفني_8
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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات، مساء اليوم الجمعة، وتشهد الجولة مباريات قوية، أبرزها لقاء مسار وزد والزمالك وبيراميدز.

وتتصدر ساندرين نيونكورو لاعبة مسار السابقة، قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات، برصيد 26 هدفا، إلا أن رصيدها توقف عند هذا الحد، بعدما رحلت إلى شانجتشون ياتاي في الدوري الصيني.

وجاءت قائمة هدافات الدوري المصري للسيدات كالآتي:

ساندرين نيونكورو – لاعبة مسار السابقة - 26 هدفا

شاريتي روبن – لاعبة الأهلي - 21 هدفا

أليس – لاعبة مسار الحالية والزمالك السابقة – 20 هدفا

سالميزي – لاعبة الزمالك – 20 هدفا

جانيت – لاعبة البنك الأهلي – 17 هدفا

نهى الصلح – لاعبة وادي دجلة – 16 هدفا

أوشا – لاعبة مودرن سبورت – 16 هدفا

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