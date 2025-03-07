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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري للسيدات

11:20 ص الجمعة 07 مارس 2025
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    ميرال خضر رفقة سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (1)
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    سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (2)
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    سالميزي لاعبة الزمالك تصل إلى ملعب المباراة_1
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    آية إبراهيم من مباراة الاتحاد
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي بيراميدز، ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 40 نقطة، ويسبقه كل من، مسار، الأهلي ووادي دجلة.

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