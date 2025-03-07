موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي بيراميدز، ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 40 نقطة، ويسبقه كل من، مسار، الأهلي ووادي دجلة.

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