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موعد مباراة الأهلي والمعادي واليخت في الدوري المصري للسيدات

11:12 ص الجمعة 07 مارس 2025
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام من مباراة الأهلي وبيراميدز
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي (2)
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    النيجيرية تشارتي روبن
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    النيجيرية تشارتي روبن
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضيفا على المعادي واليخت، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتقام مباراة الأهلي والمعادي واليخت، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الأول، ولم تعلن قنوات أون تايم سبورتس نقل اللقاء حتى الآن.

ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن الثلاث نقاط في صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مسار المتصدر.

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موعد مباراة الأهلي والمعادي واليخت الأهلي والمعادي واليخت الدوري المصري للسيدات
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