موعد مباراة الأهلي والمعادي واليخت في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضيفا على المعادي واليخت، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتقام مباراة الأهلي والمعادي واليخت، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الأول، ولم تعلن قنوات أون تايم سبورتس نقل اللقاء حتى الآن.

ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن الثلاث نقاط في صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مسار المتصدر.

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