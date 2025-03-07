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مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم الجمعة

08:00 ص الجمعة 07 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للسيدات، أبرزها إقامة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المعادي واليخت.

ويلاقي نادي الزمالك أيضا اليوم نظيره بيراميدز، في بطولة الدوري المصري للسيدات

جدول مواعيد الدوري المصري للسيدات:

المعادي واليخت ضد الأهلي - 9:30 مساء

الزمالك ضد بيراميدز - 9:30 مساء

زد ضد مسار - 9:30 مساء

وادي دجلة ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - 9:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الدوري المصري للسيدات الأهلي والمعادي واليخت الزمالك وبيراميدز
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