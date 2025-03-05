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"4 غرز في الفم".. إيمان حسن تكشف لمصراوي أصعب موقف في مسيرتها

09:00 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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    إيمان حسن بقميص الهلال (2)
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كتبت-هند عواد:

كشفت إيمان حسن لاعبة أبها السعودي الحالية والهلال السابقة، أصعب موقف تعرضت له خلال مسيرته في كرة القدم.

وقالت إيمان حسن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أصعب موقف تعرضت له في كرة القدم، عندما كنت ألعب إحدى المباريات، تدخلت إحدى اللاعبات علي و"خدت 4 غرز" في فمي".

وأضافت: "بالنسبة لي هذا أسوأ شيء حدث لي في الملعب، وهذه الإصابة كانت بسبب تقويم الأسنان الذي كنت أضعه في فمي".

واحترفت إيمان حسن في الهلال السعودي، عام 2022 مع تأسيس الدوري السعودي للسيدات، وانتقلت إلى أبها في بداية الموسم الحالي.

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إيمان حسن الهلال الدوري السعودي للسيدات
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