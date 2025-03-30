كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت مريم مصطفى، لاعبة فريق الزمالك لكرة الطائرة، عن سبب عدم تواجدها مع الفريق ببطولة أفريقيا.

وكتب مريم مصطفى، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد:"منعًا لأي سوء فهم تم اعتذاري عن بطولة أفريقيا نظرًا لظروف صحية خاصة بوالدي أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل وربنا يوفق فريقي و العودة بكاس أفريقيا إن شاء الله".

وأتمت لاعبة الزمالك لكرة الطائرة تصريحاتها بقولها:"وعلى الجميع تحري الدقة قبل نشر أي خبر ليس له أساس من الصحة و الرجاء عدم الانسياق وراء أي إشاعات مغرضة.. أفريقيا يا زمالك".

يذكر أن فريق الزمالك هو صاحب آخر نسخة من البطولة الأفريقية التي توّج بها على حساب الأهلي.

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