الطريق لكأس العالم.. مصراوي يكشف استعدادات منتخب مصر للصالات لكأس الأمم أفريقيا

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للكرة النسائية للصالات بقيادة نادر رشاد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، انتهاء معسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء.

وقال المصدر: "سيتم عقد معسكرا مغلقا يوم 12 أبريل المقبل، على أن يكون السفر إلى المغرب يوم 16 من نفس الشهر".

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية للصالات في الرباط بالمغرب، خلال الفترة من 22 لـ30 أبريل، بمشاركة 9 منتخبات مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال وتنزانيا.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الكاميرون - ناميبيا

المجموعة الثانية: مصر - أنجولا - غينيا

المجموعة الثالثة: مدغشقر - تنزانيا - السنغال

ويتأهل الفائزون من كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة، إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني، على أن يتأهل الفريقان المتأهلان إلى النهائي إلى بطولة كأس العالم للصالات للسيدات، التي تقام خلال الفترة من 27 نوفمبر لـ7 ديسمبر 2025.

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