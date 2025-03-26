بعد الفوز بـ9 أهداف.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

كتبت-هند عواد:

تأهل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات، في المشاركة التاريخية الأولى له.

وفازت سيدات الأهلي على المعادي واليخت، بنتيجة 9-0، في ربع النهائي، ليتأهلن إلى الدور المقبل، ويضربن موعدا مع مسار في نصف النهائي.

وتعد هذه المشاركة الأولى لسيدات الأهلي في بطولة كأس مصر التي انطلقت من دور ربع النهائي، بمشاركة الفرق التالية: الأهلي، الزمالك، زد، وادي دجلة، مسار، المعادي واليخت، البنك الأهلي، مودرن سبورت.

والتقى فريق سيدات الأهلي بنظيره مسار، في المرة الأولى بالدور الأول من الدوري المصري للسيدات، وخسر الأحمر اللقاء بنتيجة 3-1، وتعد هذه الهزيمة الأولى والوحيدة في الموسم الحالي.

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