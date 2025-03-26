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بعد الفوز بـ9 أهداف.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

11:45 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    احتفال نادين غازي لاعبة الاهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي9
  • عرض 7 صورة
    نادين غازي لاعبة الاهلي 6
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    احتفال جنى محمود لاعبة الأهلي مع مايا داردن
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    احتفال جنى محمود لاعبة الأهلي1
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كتبت-هند عواد:

تأهل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات، في المشاركة التاريخية الأولى له.

وفازت سيدات الأهلي على المعادي واليخت، بنتيجة 9-0، في ربع النهائي، ليتأهلن إلى الدور المقبل، ويضربن موعدا مع مسار في نصف النهائي.

وتعد هذه المشاركة الأولى لسيدات الأهلي في بطولة كأس مصر التي انطلقت من دور ربع النهائي، بمشاركة الفرق التالية: الأهلي، الزمالك، زد، وادي دجلة، مسار، المعادي واليخت، البنك الأهلي، مودرن سبورت.

والتقى فريق سيدات الأهلي بنظيره مسار، في المرة الأولى بالدور الأول من الدوري المصري للسيدات، وخسر الأحمر اللقاء بنتيجة 3-1، وتعد هذه الهزيمة الأولى والوحيدة في الموسم الحالي.

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سيدات الأهلي نصف نهائي كأس مصر بطولة كأس مصر للسيدات
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