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الزمالك يودع كأس مصر للسيدات من أول لقاء

11:21 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك
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    انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك على زد
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    مباراة الزمالك وزد_
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك (5)
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك_
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك (3)
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك (4)
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    احتفال أجو لاعبة زد بالفوز على الزمالك (3)
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    احتفال أجو لاعبة زد بالفوز على الزمالك (2)
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    احتفال لاعبات زد بالفوز على الزمالك (2)_
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كتبت-هند عواد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، بطولة كأس مصر في المشاركة التاريخية الأولى للفريق، من دور ربع النهائي.

وخسر فريق سيدات الزمالك من زد بركلات الترجيح 4-3، بعدما كان متقدما في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يعود زد في الشوط الثاني ويسجل هدفين، لتصبح النتيجة 3-3.

وتعد هذه المشاركة الأولى لسيدات الزمالك في بطولة كأس مصر التي انطلقت من دور ربع النهائي، بمشاركة الفرق التالية: الأهلي، الزمالك، زد، وادي دجلة، مسار، المعادي واليخت، البنك الأهلي، مودرن سبورت.

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الزمالك وزد كأس مصر للسيدات سيدات الزمالك هزيمة الزمالك
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