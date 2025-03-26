الزمالك يودع كأس مصر للسيدات من أول لقاء

كتبت-هند عواد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، بطولة كأس مصر في المشاركة التاريخية الأولى للفريق، من دور ربع النهائي.

وخسر فريق سيدات الزمالك من زد بركلات الترجيح 4-3، بعدما كان متقدما في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يعود زد في الشوط الثاني ويسجل هدفين، لتصبح النتيجة 3-3.

وتعد هذه المشاركة الأولى لسيدات الزمالك في بطولة كأس مصر التي انطلقت من دور ربع النهائي، بمشاركة الفرق التالية: الأهلي، الزمالك، زد، وادي دجلة، مسار، المعادي واليخت، البنك الأهلي، مودرن سبورت.

اقرأ أيضًا:

"بعد لقطة التلفزيون".. مصطفى محمد يوضح ما حدث ويوجه رسالة لحسام حسن

هل يحسمها كولر؟.. لاعب الأهلي السابق صراع جديد بين الزمالك وبيراميدز