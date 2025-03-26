"تحلم بالتدريب".. سيلين حيدر ضحية الاحتلال الإسرائيلي تتحدث لمصراوي بعد إصابتها في غارة على بيروت

كتبت-هند عواد:

بينما كانت اللبنانية سيلين حيدر لاعبة منتخب لبنان وفري أكاديمية بيروت، تستعد لمواصلة مسيرتها وتألقها، بعدما ساهمت بالفوز بأول لقب دوري لبناني في تاريخ ناديها. بدأت عمليات القصف من الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

كانت سيلين صاحية الـ19 عاما، عنيدة فرغم نزوح عائلتها إلى قرية "بعقلين" في جبال الشوف، قررت العودة إلى العاصمة بيروت لمواصلة تدريباتها، للتفاجئ بصافرات الإنذار والغارات الجوية، فحاولت سيلين العودة إلى عائلتها، لكن لقت نفس مصير أطفال غزة، وأصيبت بشظية في برأسها، تسببت في إصابتها بنزيف في الدماغ وتهشم بالجمجمة، وبقيت حوالي 50 يوما في غيبوبة.

وروت سيلين في تصريحات خاصة خاصة لـ"مصراوي"، كواليس ما مرت به وحلمها المستقبلي، بامتلاك أكاديمية لكرة القدم، وقالت بصوت خافت نتيجة تعافيها التدريجي مما تعرضت له: "حلمي أن أصبح مدربة وأمتلك أكاديمية".

وأضافت سيلين: "أتمنى أن تكون هذه الأكاديمية كبرى فيها كل أصدقائي، والحمدلله أصبحت أفضل بدعم أصدقائي ورئيس النادي ومدربي، وقت الحادث استيقظت في المستشفى عندما فوقت من الغيبوبة، وحاليا أقوم بالعلاج الفيزيائي ولا أعلم موعد عودتي، أنا وقوتي وإرادة الله".

وساعدت سيلين منتخب لبنان تحت 18 عاما، على الفوز بكأس غرب آسيا، اللقب الثاني في تاريخن، وتم استدعاءها أربع مرات للانضمام إلى المنتخب الوطني اللبناني الأول.

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