مجلس إدارة الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع لاعبة فريق الطائرة بالنادي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، فسخ التعاقد مع المحترفة الرومانية إيوانا باتشو، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قرر فسخ التعاقد مع المحترفة الرومانية إيوانا باتشيو لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، بسبب سوء مستواها مع الفريق خلال المباريات الماضية".

وأضاف المصدر في تصريحاته: "تم إبلاغ اللاعبة بفسخ تعاقدها مع الفريق، بناءً علي رؤية الجهاز الفني، الذي يرى أن مستوى اللاعبة لا يرتقي تمثيل المارد الأحمر".

وكان النادي الأهلي، أعلن في شهر أغسطس من العام الماضي 2024، تعاقده مع اللاعبة الرومانية لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالنادي، بعقد لمدة موسم واحد.

ويذكر أن فريق السيدات بالنادي الأهلي، تلقى الهزيمة أمام الزمالك أمس بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات نهائي كأس مصر، ليفقد المارد الأحمر لقب البطولة.

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