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صراع دوري السيدات.. الزمالك يعطل الأهلي ومسار يوسع الفارق

08:58 ص الأحد 23 مارس 2025
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    نادين غازي لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    رودينا عبدالرسول لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    زهرة لاعبة مسار من مباراة إنبي
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (4)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (2)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (7)
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    ساندرين لاعبة مسار من مباراة إنبي
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    احتفال لاعبات مسار
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    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون_20
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كتبت-هند عواد:

اشتد الصراع بين الثنائي الأهلي ومسار، على لقب الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، إذ أن الفارق بينهما كان 3 نقاط، إلا أن الزمالك تسبب في توسيع الفارق إلى 5 نقاط.

قبل انطلاق الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات، كان الأهلي يسعى للفوز على الزمالك في القمة التاريخية الثانية، للاقتراب أكثر من مسار متصدر المسابقة، وحامل اللقب.

إلا أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، انتهت بالتعادل السلبي، بعدما أهدرت شارتي روبن لاعبة الأحمر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ويتوسع الفارق مع مسار إلى خمس نقاط، بعدما فاز على المعادي واليخت برباعية.

الزمالك يعطل انطلاقة الأهلي

تعرض فريق سيدات الأهلي لهزيمة واحدة فقط في الدوري المصري للسيدات، من مسار بنتيجة 3-1، فيما تعادل مع وادي دجلة 1-1 في المرحلة الثانية، وكانت مباراة الزمالك فرصته لتقليل الفارق مع مسار.

إلا أن الغريم التقليدي تسبب في تعطيل انطلاقة الأهلي، ليصبح الفارق بينه وبين مسار 5 نقاط، ومن المقرر أن يواجه مسار المتصدر في مباراة مقبلة، وفي حالة فوزه باللقاء، يصبح الفارق نقطين، لهذا ما زال الأهلي يحتاج لتعثر مسار.

ولم يتعرض فريق مسار لأي هزيمة في الدوري المصري للسيدات حتى الآن، إلا أنه تعادل مع وادي دجلة في مباراتي الدور الأول والمرحلة الثانية.

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الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات مسار الأهلي ومسار
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