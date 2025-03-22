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سيدات الزمالك يتوجن بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

10:42 م السبت 22 مارس 2025

سيدات الزمالك يفزن على الأهلي

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كتب - محمد القرش:

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات بلقب كأس مصر بعد الفوز على النادي الأهلي بثلاث أشواط دون رد.

وتفوق سيدات الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-13، بينما واصل الفارس الأبيض التألق بالانتصار بالشوط الثاني 25-18، وحصد الزمالك الشوط الثالث والمباراة 29-27.

وافتقد فريق الأهلي لخدمات المحترفة، تاتيانا بوكان، بسبب الإصابة التي تعرضت لها أول أمس الجمعة.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد تأهل إلى النهائي على حساب سبورتنج بعد الفوز بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بعد تخطي نظيره دلفي بنتيجة 3-0.

يذكر أن الأهلي حصد لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم، بينما توج الزمالك بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

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