موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات

كتب - محمد القرش:

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في تمام الساعة العاشرة والنصف، ويسعى المارد الأحمر للفوز والحفاظ على لقب كأس مصر.

ويفتقد فريق الأهلي لخدمات المحترفة، تاتيانا بوكان، بسبب الإصابة التي تعرضت لها يوم أمس.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد تأهل إلى النهائي على حساب سبورتنج بعد الفوز بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بعد تخطي نظيره دلفي بنتيجة 3-0.

يذكر أن الأهلي حصد لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم، بينما توج الزمالك بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.