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إهدار الأهلي وطرد لاعبة الزمالك.. ماذا حدث في القمة الثانية بدوري السيدات؟

10:49 ص السبت 22 مارس 2025
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    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    ثريا أشرف لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    شارتي روبن من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    رودينا عبدالرسول لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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    نادين غازي لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

أقيمت القمة الثانية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، مساء أمس الجمعة.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 53 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن مسار، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك، طرد للاعبة الأهلي مها سامي لحصولها على الإنذار الثاني بعد التدخل على حبيبة صبري، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، احتسبت مروة المغربي حكم اللقاء، ركلة جزاء للأهلي، أهدرتها شارتي روبن.

كما غاب عادل حسين مدرب سيدات الزمالك، عن المباراة بسبب إيقافه 8 مباريات، لما بدر منه في مباراة مودرن سبورت.

جدير بالذكر أن القمة الأولى التي جمعت بين الأهلي والزمالك، كانت في الدور الأول وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

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الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات القمة الثانية بين الأهلي والزمالك
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