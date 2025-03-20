أول لاعبة عربية.. حبيبة صبري ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم

كتبت-هند عواد:

نشر موقع NXGN العالمي، قائمة تضم 25 موهبة كروية حول العالم في كرة القدم النسائية لعام 2025.

وتغطي قائمة NXGN 2025 للسيدات جميع قارات كرة القدم الخمس الكبرى، وتمثل 20 دولة مختلفة، وضمت هذه القائمة لاعبة مصرية، كأول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز.

واحتلت حبيبة صبري لاعبة مسار، المركز الـ 20 في قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم، وذلك بعد الإنجاز الذي حققته رفقة فريقها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وذكر التقرير أن منتخب مصر يضم واحدة من أبرز حارسات المرمى الواعدات، وساهمت في فوز مسار بالثنائية الدوري والكأس، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل حصد الميدالية البرونزية.

حبيبة صبري صاحبة الـ19 عاما، حصلت على جائزة أفضل حارسة مرمى في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وتم ترشيحها للقائمة النهائية لأفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا، ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف".

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