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أول لاعبة عربية.. حبيبة صبري ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم

12:07 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري أفضل حارسة في دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري مع جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري حارسة مرمى مسار
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري حارسة مسار
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري حارسة مسار من ركلات الترجيح
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبات مسار مع حبيبة صبري
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    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
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كتبت-هند عواد:

نشر موقع NXGN العالمي، قائمة تضم 25 موهبة كروية حول العالم في كرة القدم النسائية لعام 2025.

وتغطي قائمة NXGN 2025 للسيدات جميع قارات كرة القدم الخمس الكبرى، وتمثل 20 دولة مختلفة، وضمت هذه القائمة لاعبة مصرية، كأول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز.

واحتلت حبيبة صبري لاعبة مسار، المركز الـ 20 في قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم، وذلك بعد الإنجاز الذي حققته رفقة فريقها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

حبيبة صبري ضمن قائمة الأفضل_Easy-Resize.com

وذكر التقرير أن منتخب مصر يضم واحدة من أبرز حارسات المرمى الواعدات، وساهمت في فوز مسار بالثنائية الدوري والكأس، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل حصد الميدالية البرونزية.

حبيبة صبري صاحبة الـ19 عاما، حصلت على جائزة أفضل حارسة مرمى في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وتم ترشيحها للقائمة النهائية لأفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا، ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف".

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حبيبة صبري أفضل موهبة شابة موقع NXGN قائمة NXGN 2025
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