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سب الحكم.. إيقاف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات

10:31 ص الخميس 20 مارس 2025
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    فدوى عصام وعادل حسين على طريقة زيزو وشيكابالا
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    فدوى عصام لاعبة الزمالك وعادل حسين مدرب الفريق
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    عادل حسين مدرب الزمالك يصل إلى ملعب المباراة
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    عادل حسين مدرب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك
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    عادل حسين يجتمع مع لاعبات الزمالك في تدريب اليوم
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    أمل حسين وعادل حسين مدرب سيدات الزمالك
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    عادل حسين يتولى تدريب سيدات الزمالك لكرة القدم
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كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وقررت لجنة المسابقات، إيقاف مدرب سيدات الزمالك عادل حسين، 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، بسبب الطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب عدة مرات، مما أدى إلى إيقاف المباراة أكثر من مرة.

وجاء نص العقوبة كالآتي: "مباراة مودرن سبورت - الزمالك بدوري القسم الأول الأسبوع الثالث، المرحلة الثانية، بطل الدوري: إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك عادل حسين حسني (8 مباريات) وغرامة مالية 5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب عدة مرات مما أدى إيقاف المباراة أكثر من مرة".

إيقاف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات_Easy-Resize.com

وأضاف بيان لجنة المسابقات: "إيقاف مساعد مدرب نادي الزمالك حسام محمد سعد (8 مباريات) وغرامة مالية 5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب، توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت ( 1000 جنيه)، لتسرب أعداد زيادة داخل الملعب".

وفازت سيدات الزمالك إلى مودرن سبورت بنتيجة 3-2، ومن المقرر أن يواجه الفريق الأهلي، مساء غدا الجمعة.

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