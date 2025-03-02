فرص الأهلي والزمالك في صراع الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

انطلقت المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الفرق التي تصارع على اللقب.

وفي الوقت الذي اشتد فيه الصراع بالدوري المصري الممتاز رجال، ومحاولة الثنائي الأهلي والزمالك في اللحاق ببيراميدز، الذي يعتلي صدارة الترتيب، بدأت سيدات قطبي الكرة المصرية المرحلة الثانية بفوزين مهمين للمنافسة على اللقب.

وفاز الأهلي في الدقائق الأخيرة على سيدات زد، ومن جانبه انتصر الزمالك بثلاثية على البنك الأهلي، إلا أنه على الرغم من ذلك، ما زال مسار حامل لقبي الدوري والكأس، متصدر ترتيب الدوري.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري للسيدات؟

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مسار المتصدر.

وجاء تعثر الأهلي الوحيد في دوري السيدات، عندما خسر من مسار بنتيجة 3-1، غير ذلك فاز الفريق بجميع مبارياته، كما أن تعادل مسار مع دجلة 1-1، ساعد الأحمر بتقليص الفارق لنقطة وحيدة بدلا من 3 نقاط.

هكذا يحتاج فريق السيدات بالنادي الأهلي، الفوز في جميع المباريات المتبقية، إضافة إلى تعثر مسار، وفي حالة تساوي الثنائي في النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

ماذا يحتاج الزمالك للفوز بالدوري المصري للسيدات؟

بدأ الزمالك مشواره في الدوري المصري للسيدات، بالهزيمة من الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، وحقق الفريق بعدها انتصارات متتالية، حتى تلقى هزيمة أخرى من وادي دجلة.

ولم يقف مشوار الزمالك في الدوري عند هاتين الهزيمتين، إذ أن الفريق في مفاجأة غير متوقعة تعادل مع الطيران في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، ليفقد 8 نقاط في مشواره.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 37 نقطة، خلفا لكل من، وادي دجلة 41 نقطة، الأهلي 45 نقطة، مسار 46 نقطة.

هكذا يحتاج الزمالك للفوز بجميع مبارياته المقبلة، مع هزيمة مسار في 3 مباريات والأهلي في مباراتين وتعامله في مباراة، وهزيمة وتعادل لوادي دجلة.