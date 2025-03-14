موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة للسيدات

كتب - محمد القرش:

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في المباراة الأولى من سلسلة " Best Of 3" ضمن نهائي بطولة الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم على صالة زويل، ويسعى الفريقين لتقديم عرض قوي والفوز باللقاء.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على وادي دجلة.

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