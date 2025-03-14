"هدف بيبو في فريقها السابق".. ماذا حدث في لقاء الدور الأول بين الأهلي ووادي دجلة؟

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، نظيره وادي دجلة في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين الأهلي ووادي دجلة في مسابقة الدوري المصري، إذ أن مواجهة الدور الأول كانت من ضمن أقوى مباريات الثنائي.

وكانت مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدور الأول، قوية من جانب الطرفين، إذ أنها استمرت حتى الوقت الإضافي من دون أهداف، ولكن في الثواني الأخيرة من اللقاء، سجلت حبيبة عصام لاعبة الأحمر هدفا في فريقها السابق، لتخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 45 نقطة، فيما يأتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

نظام بطولة الدوري المصري للسيدات

تقام بطولة الدوري المصري للسيدات هذا الموسم 2024-2025، بنظام المرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من دور واحد، فيما تضم المرحلة الثانية مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لحسم صراع الهبوط.

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