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الأهلي يواجه وادي دجلة اليوم في الدوري المصري للسيدات

11:09 ص الجمعة 14 مارس 2025
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    لاعبات الأهلي يحتفلن بالفوز على وادي دجلة
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    الأهلي ضد وادي دجلة (4)
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره وادي دجلة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب النادي بفرع التجمع، في الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 45 نقطة، فيما يأتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

نظام بطولة الدوري المصري للسيدات

تقام بطولة الدوري المصري للسيدات هذا الموسم 2024-2025، بنظام المرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من دور واحد، فيما تضم المرحلة الثانية مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لحسم صراع الهبوط.

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