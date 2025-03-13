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قبل مباراة الأهلي ووادي دجلة.. ماذا حدث في لقاء الدور الأول بدوري السيدات؟

09:07 ص الخميس 13 مارس 2025
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    لاعبات الأهلي يحتفلن بالفوز على وادي دجلة
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    الأهلي ضد وادي دجلة (2)
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    الأهلي ضد وادي دجلة (4)
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    الأهلي ضد وادي دجلة (1)
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    تشكيلة وادي دجلة للسيدات لمواجهة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة وادي دجلة، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتبحث سيدات الأهلي عن مواصلة الانتصارات، في صراع حسم اللقب بالمشاركة الأولى لهن، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مسار.

ماذا حدث في لقاء الدور الأول؟

في مباراة الدور الأهلي، تمكنت سيدات الأهلي من الفوز على وادي دجلة، بنتيجة 1-0، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الثواني الأخيرة، عن طريق حبيبة عصام.

وتعد هذه المباراة الهزيمة الوحيد لوادي دجلة الأكثر تحقيقا للقب الدوري المصري برصيد 14 بطولة، وجاءت بأقدام لاعبة الفريق السابقة التي انضمت لصفوف الأهلي في بداية الموسم.

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