قبل مباراة الأهلي وبيراميدز.. ماذا حدث في لقاء الدور الأول بدوري السيدات؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتبحث سيدات الأهلي عن مواصلة الانتصارات، في صراع حسم اللقب بالمشاركة الأولى لهن، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مسار.

ماذا حدث في لقاء الدور الأول؟

في مباراة الدور الأهلي، تمكنت سيدات الأهلي من الفوز على بيراميدز، بنتيجة 6-1، في أول لقاء جمع بينهما بالمسابقة، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق، حبيبة عصام ثلاثية "هاتريك" وشارتي روبن، بعدها سجلت نادين غازي الهدف الخامس، ثم أضافت الفلسطينية نادين محمد الهدف السادس.

ولم تتوقف أحداث المباراة عند النتيجة التاريخية، إذ أن هدف بيراميدز الوحيد في المباراة، كان ثاني هدف يتم تسجيله في شباك الأهلي، بعد مباراة الزمالك التي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 2-1.

كما احتفلت الفلسطينية نادين محمد صاحبة الهدف السادس، بعلامة النصر، لدعم القضية الفلسطينية.

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