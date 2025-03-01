"نصيحة أحمد حجازي".. إيمان حسن تكشف لمصراوي كواليس انتقالها إلى الهلال السعودي

كتبت-هند عواد:

كشف إيمان حسن لاعب منتخب مصر وأبها السعودي الحالية والهلال السابقة، كواليس بداية رحلة احترافها في الأخير.

وقالت إيمان حسن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تلقيت عرضا من الهلال السعودي من خلال صديقتي فدوى عصام، فهي كانت في السعودية تلعب هناك وأخبرتني أن النادي يريدني وشاهد مقاطع فيديو لي، أخبرتها أنني أحب أن ألعب في الهلال وتواصلت مع الإدارة".

وأضافت: "انتقالي إلى الهلا كان من نادي الطيران، وكنت في عمر 21 عاما، حينها ذهبت لجلسة تصوير خاصة بمنتخب مصر رفقة أحمد حجازي ومرموش وتريزيجيه، وسألت حجازي عن عرض الهلال واستشرته بشأن موافقتي، قالت لي سأقول لك كلمتين "روحي الهلال"، لأنه طالما تم تأسيس الدوري في السعودي سيتم تطويره سريعا وهتستفيدي، اعتمدت نصيحته وانتقلت إلى الهلال".

واختتمت إيمان: "اخترت الهلال لأنني أريد الباب الكبير، وفي تلك التوقيت تلقيت عدة عروض، مثل الرجاء المغربي، وكنت تلقيت العرض والعقود لتوقيعها، لكنني كنت أركز جدا في الخطوة التي سآخذها في هذا الموضوع، لا أريد أن أسافر وخلاص".

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