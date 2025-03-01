"اعتداء على لاعبات ومستشفى".. مصراوي يكشف ما حدث في مباراة الاتحاد وإنبي بدوري السيدات (صور)

كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الاتحاد السكندري ونظيره إنبي، جدلا واسعا، بعدما نشبت مشادة بين اللاعبات عقب نهاية اللقاء.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ضيفا على الاتحاد السكندري، مساء أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية في الدوري المصري للسيدات (مجموعة الهبوط).

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، اشتباكات بالأيدي واعتداءات بين لاعبات الفريقين، نظرا لأهمية بالنسبة لصراع الهبوط، إذ أن الاتحاد كان يتذيل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما دخل إنبي المباراة ب،16 نقاط.

وكشف مصدر من إنبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تفاصيل ما حدث في المباراة، وقال: "في البداية إنبي كان متقدما في اللقاء بنتيجة 2-1، بعدها قامت محكمة المباراة "أسماء نصار" بطرد لاعبة من الاتحاد السكندري، بعدها اعترض الجهاز الفني واللاعبات و مشجعات الفريق".

واختتم المصدر: "بعدها تعادل الاتحاد السكندري ثم أحرز الهدف الثالث، ومع صافرة نهاية المباراة، قامت لاعبات الاتحاد السكندري والجهاز الفني وجماهير الفريق، بالاعتداء على لاعبات إنبي، وتعرضت اللاعبات لإصابات بكدمات ثم انتقلن إلى المستشفى".

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