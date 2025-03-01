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هبوط الاتحاد السكندري ومصير مجهول للجونة في دوري السيدات

01:53 م السبت 01 مارس 2025

فريق السيدات بنادي الاتحاد السكندري

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كتبت-هند عواد:

انتهت منافسات مجموعة الهبوط من المرحلة الثانية في الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، وتذيل الاتحاد السكندري جدول ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة.

نظام الدوري المصري للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بداية الموسم، تنظيم الدوري المصري للسيدات بنظام المرحلتين، الأولى بمشاركة 19 فريقا (انسحب فريقان، الأميرية ودلفي)، الثانية بتقسيم الفرق إلى مجموعتين الأولى تضم 10 فرق ينافسون على اللقب، الثانية تضم 7 فرق لحسم المتأهلين.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية (الهبوط)، بعد نهاية المرحلة الثانية كالآتي:

المصري: 22 نقطة

اتحاد بسيون: 21 نقطة

الطيران: 19 نقاط

إنبي: 16 نقطة

بالم هيلز: 16 نقطة

الجونة: 14 نقطة

الاتحاد السكندري: 14 نقطة

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، على هبوط، 3 فرق إلى القسم الثاني، لكنه لم يوضح حتى الآن ما إذا كان مركز شباب الأميرية من ضمن هذه الفرق، نظرا إلى أنه انسحب قبل بداية المسابقة، عكس دلفي الذي انسحب بعد 5 جولات من المسابقة، فسيتم احتسابه ضمن الثلاث فرق.

ووفقا لترتيب المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات (مجموعة الهبوط)، هبط الاتحاد السكندري رسميا إلى القسم الثاني، ليلحق بنظيره دلفي، وأصبح مصير الجونة مجهولا، فإذا تم اعتبار أن الأميرية من ضمن الثلاث فرق، سيبقى الفريق في الممتاز، وإذا لم يحدث سيهبط الجونة.

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هبوط الاتحاد السكندري الدوري المصري للسيدات دوري السيدات مصير الجونة
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