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بنات ليج.. ملخص الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات.. فوز بـ14 هدفا وأول سيدة تدرب الرجال

05:55 م الجمعة 07 فبراير 2025

نادين غازي لاعبة الأهلي_Easy-Resize.com

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كتبت-هند عواد:

يعرض مصراوي برنامجا أسبوعيا، باسم "بنات ليج"، لملخص جولات الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، وأبرز أحداث الجولة، إضافة إلى حكاية شخصية نسائية في كرة القدم.

وشهدت الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات، العديد من الأحداث، أبرزها فوز وادي دجلة على بالم هيلز بنتيجة 14-0 وهي النتيجة الأكبر في المسابقة حتى الآن، وتعادل الزمالك.

يمكنك معرفة جميع الأحداث من خلال الرابط التالي:

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة

https://www.masrawy.com/ sports/sports_news/details/ 2025/2/7/2723163

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