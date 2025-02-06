مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

في مشاركته الأولى.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري للسيدات؟

06:53 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الكسندرا لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الأمريكية ميا داردن لاعبة الاهلي
  • عرض 10 صورة
    ثريا أشرف لاعبة الاهلي
  • عرض 10 صورة
    أشرقت عادل لاعبة الأهلي .
  • عرض 10 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أحلام نصر لاعبة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    لاعبات الأهلي أثناء الإحماء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن منافسات الدور الأول (المرحلة الأولى) من الدوري المصري للسيدات، وتمكن الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بثمانية نظيفة، في ختام الجولة، ليواصل تقدمه نحو اللقب، وفي حالة تحقيقه سيكون الأول في مسيرته بالمشاركة الأولى له.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مسار حامل اللقب.

نظام الدوري المصري للسيدات

تقام النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات، بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب فريقان (الأميرية ودلفي)، مقسمين على مرحلتين، الأولى دور أول والثانية مجموعتين، المجموعة الأولى تضم أول 8 فرق تتنافس على اللقب، والمجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق من أجل البقاء وحسم موقف الفرق التي ستهبط للقسم الثاني.

ماذا يحتاج الأهلي لحصد الدوري المصري للسيدات؟

على الرغم من أن الأهلي يشارك في الدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه لم يتلقى أي هزيمة، سوى من مسار المتصدر، كما أنه لم يستقبل سوى 3 أهداف، من الزمالك وبيراميدز ومسار.

ومع تعثر مسار بالتعادل مع وادي دجلة 1-1، بات الأهلي قريبا من العودة لحسم الصدارة، إذ أنه يحتاج الفوز في المباراة المقبلة ضد مسار مع الفوز بالسبع مواجهات الأخرى، دون النظر إلى نتيجة أي فريق آخر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبات الأهلي الأهلي سيدات الأهلي الدوري المصري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة