في مشاركته الأولى.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري للسيدات؟

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن منافسات الدور الأول (المرحلة الأولى) من الدوري المصري للسيدات، وتمكن الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بثمانية نظيفة، في ختام الجولة، ليواصل تقدمه نحو اللقب، وفي حالة تحقيقه سيكون الأول في مسيرته بالمشاركة الأولى له.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مسار حامل اللقب.

نظام الدوري المصري للسيدات

تقام النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات، بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب فريقان (الأميرية ودلفي)، مقسمين على مرحلتين، الأولى دور أول والثانية مجموعتين، المجموعة الأولى تضم أول 8 فرق تتنافس على اللقب، والمجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق من أجل البقاء وحسم موقف الفرق التي ستهبط للقسم الثاني.

ماذا يحتاج الأهلي لحصد الدوري المصري للسيدات؟

على الرغم من أن الأهلي يشارك في الدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه لم يتلقى أي هزيمة، سوى من مسار المتصدر، كما أنه لم يستقبل سوى 3 أهداف، من الزمالك وبيراميدز ومسار.

ومع تعثر مسار بالتعادل مع وادي دجلة 1-1، بات الأهلي قريبا من العودة لحسم الصدارة، إذ أنه يحتاج الفوز في المباراة المقبلة ضد مسار مع الفوز بالسبع مواجهات الأخرى، دون النظر إلى نتيجة أي فريق آخر.