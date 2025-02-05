"فوز قياسي لدجلة وتعادل محبط للأبيض".. نتائج ختام الدور الأول من دوري السيدات

"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" تغادر ناديها بعد اعترافها.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد:

انتهت مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات، بإقامة مواجهات الجولة الـ19.

وجاءت أكبر نتيجة بمواجهات اليوم، اكتساح سيدات وادي دجلة لـ نظيراتهن في بالم هيلز بنتيجة 14-0 وهي نتيجة قياسية للفريق الدجلاوي، كما واصل الأهلي فوزه العريض بثمانية نظيفة في شباك المصري البورسعيدي، لوصال زاحفه نحو القمة وملاحقة مسار.

واصل مسار تصدره لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بعدما نجح الفريق في تحقيق فوزاً على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف.

على الجانب الآخر، سقطت سيدات الزمالك في فخ التعادل أمام الطيران بنتيجة 2-2، ليبتعد عن سباق الصدارة، كما انتهت مواجهة زد والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية نتائج الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات بالكامل:

إنبي 2-0 الاتحاد السكندري

بيراميدز 3-0 اتحاد بسيون

البنك الأهلي 3-0 المعادي واليخت

مسار 3-1 مودرن سبورت

بالم هيلز 0-14 وادي دجلة

الطيران 2-2 الزمالك

الأهلي 8-0 المصري

زد 1-1 المقاولون العرب