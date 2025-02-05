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الزمالك يدعم صفوف سيداته بصفقة أفريقية

07:08 م الأربعاء 05 فبراير 2025

أبيجل ساكيوا

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كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بصفقة أفريقية جديدة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب سيدات الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أبيجيل ساكيوا لاعبتنا الغانية الجديدة تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي قادمة من نادي هاساكاس ولاعبة المنتخب الغاني الوطني التي شاركت في كأس العالم مع المنتخب الوطني، مرحباً بك في منزلك الجديد أبيجيل".

وطالبت جماهير الزمالك، الإدارة في المواجهات الأخيرة بسرعة تدعيم صفوف الفريق الأول للرجال بصفقات جديدة.

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت حتى الآن مع صفقتين لفريق الرجال، وهم محمود جهاد وأحمد حسام.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

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