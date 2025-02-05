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تترك توأمها.. إنبي يضم ملك أشرف لاعبة وادي دجلة قبل غلق القيد بـ3 أيام (صور)

03:01 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    ملك أشرف لاعبة وادي دجلة تنضم إلى إنبي (1)
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    ملك أشرف لاعبة وادي دجلة تنضم إلى إنبي (2)
  • عرض 7 صورة
    ملك أشرف لاعبة وادي دجلة تنضم إلى إنبي (3)
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    ملك أشرف لاعبة وادي دجلة (1)
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    ملك أشرف لاعبة وادي دجلة تنضم إلى إنبي (4)
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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة، تعاقد نادي إنبي مع ملك أشرف لاعبة وادي دجلة لكرة القدم سيدات، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وذلك قبل غلق باب القيد الشتوي بـ3 أيام.

ملك أشرف صاحبة الـ 19 عاما، تجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، تم تصعيدها للفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، في بداية الموسم الحالي.

وبدأت ملك أشرف لعب كرة القدم ضمن ناشئات وادي دجلة، منذ 10 سنوات، رفقة توأمها حبيبة أشرف لاعبة منتخب مصر تحت 20 عاما، وهكذا لأول مرة ينفصل التوأم منذ بداية لعبهن.

يذكر أن إنبي لديه مباراة مهمة ضد الاتحاد السكندري، بعد قليل، في الجولة الـ19 والأخيرة من الدوري المصري للسيدات.

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ملك أشرف لاعبة وادي دجلة إنبي كرة القدم سيدات
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