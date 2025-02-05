جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات قبل الجولة الأخيرة

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كتبت-هند عواد:

تقام الجولة الـ19 والأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري المصري للسيدات، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، على أن تشهد المرحلة الثانية مجموعتين، الأولى تضم أول 8 فرق والثانية آخر 9 فرق.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار – 43 نقطة

الأهلي – 42 نقطة

وادي دجلة – 38 نقطة

الزمالك – 36 نقطة

مودرن سبورت – 32 نقطة

زد إف سي – 31 نقطة

البنك الأهلي – 29 نقطة

المقاولون العرب – 25 نقطة

المعادي واليخت – 17 نقطة

بيراميدز – 16 نقطة

الطيران – 14 نقطة

المصري – 12 نقطة

اتحاد بسيون – 11 نقطة

الجونة – 10 نقطة

بالم هيلز – 7 نقطة

الاتحاد – 4 نقطة

إنبي – 3 نقطة

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