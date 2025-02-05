جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات قبل الجولة الأخيرة
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كتبت-هند عواد:
تقام الجولة الـ19 والأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري المصري للسيدات، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، على أن تشهد المرحلة الثانية مجموعتين، الأولى تضم أول 8 فرق والثانية آخر 9 فرق.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:
مسار – 43 نقطة
الأهلي – 42 نقطة
وادي دجلة – 38 نقطة
الزمالك – 36 نقطة
مودرن سبورت – 32 نقطة
زد إف سي – 31 نقطة
البنك الأهلي – 29 نقطة
المقاولون العرب – 25 نقطة
المعادي واليخت – 17 نقطة
بيراميدز – 16 نقطة
الطيران – 14 نقطة
المصري – 12 نقطة
اتحاد بسيون – 11 نقطة
الجونة – 10 نقطة
بالم هيلز – 7 نقطة
الاتحاد – 4 نقطة
إنبي – 3 نقطة
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