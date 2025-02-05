الجولة الأخيرة.. مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم
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كتبت-هند عواد:
تقام مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الأربعاء 5 فبراير بدلا من أيام 7 و 8 و9 من الشهر الحالي، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد أحمد رمضان.
وتعد هذه الجولة الأخيرة في الدوري المصري السيدات، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية التي تضم مجموعتين، الأولى تضم أول 8 فرق تنافس على اللقب والثانية تضم آخر 9 فرق تصارع للبقاء في المسابقة.
وجاء جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:
إنبي - الاتحاد السكندري - 3:00 عصرًا
بيراميدز - اتحاد بسيون - 3:00 عصرًا
الأهلي - المصري - 3:00 عصرًا
الزمالك - الطيران - 3:00 عصرًا
البنك الأهلي - المعادي واليخت - 3:00 عصرًا
مسار - مودرن سبورت - 3:00 عصرًا
بالم هيلز - وادي دجلة - 3:00 عصرًا
زد إف سي - المقاولون العرب - 3:00 عصرًا
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