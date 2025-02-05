الجولة الأخيرة.. مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

مسار لمصراوي: "تعاقدنا مع هدافة الزمالك بأقل من 700 ألف جنيه"

مدرب تقدم لخطبتها في الملعب.. من هي شاهندة المغربي حكمة مباراة بيراميدز

"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" تغادر ناديها بعد اعترافها.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

تقام مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الأربعاء 5 فبراير بدلا من أيام 7 و 8 و9 من الشهر الحالي، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد أحمد رمضان.

وتعد هذه الجولة الأخيرة في الدوري المصري السيدات، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية التي تضم مجموعتين، الأولى تضم أول 8 فرق تنافس على اللقب والثانية تضم آخر 9 فرق تصارع للبقاء في المسابقة.

وجاء جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

إنبي - الاتحاد السكندري - 3:00 عصرًا

بيراميدز - اتحاد بسيون - 3:00 عصرًا

الأهلي - المصري - 3:00 عصرًا

الزمالك - الطيران - 3:00 عصرًا

البنك الأهلي - المعادي واليخت - 3:00 عصرًا

مسار - مودرن سبورت - 3:00 عصرًا

بالم هيلز - وادي دجلة - 3:00 عصرًا

زد إف سي - المقاولون العرب - 3:00 عصرًا

اقرأ أيضًا:

ركلات ترجيح ماراثونية تُقصي ليل من كأس فرنسا على يد فريق درجة ثانية.. ما القصة؟