مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

- -
21:45

نيس

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

الجولة الأخيرة.. مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

01:20 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 17 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 17 صورة
    منة طارق لاعبة الاهلي من مباراة البنك الأهلي
  • عرض 17 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
  • عرض 17 صورة
    سيدات الزمالك ضد مسار (1)
  • عرض 17 صورة
    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
  • عرض 17 صورة
    سيدات الزمالك ضد مسار (2)
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 17 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تقام مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الأربعاء 5 فبراير بدلا من أيام 7 و 8 و9 من الشهر الحالي، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد أحمد رمضان.

وتعد هذه الجولة الأخيرة في الدوري المصري السيدات، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية التي تضم مجموعتين، الأولى تضم أول 8 فرق تنافس على اللقب والثانية تضم آخر 9 فرق تصارع للبقاء في المسابقة.

وجاء جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

إنبي - الاتحاد السكندري - 3:00 عصرًا

بيراميدز - اتحاد بسيون - 3:00 عصرًا

الأهلي - المصري - 3:00 عصرًا

الزمالك - الطيران - 3:00 عصرًا

البنك الأهلي - المعادي واليخت - 3:00 عصرًا

مسار - مودرن سبورت - 3:00 عصرًا

بالم هيلز - وادي دجلة - 3:00 عصرًا

زد إف سي - المقاولون العرب - 3:00 عصرًا

اقرأ أيضًا:

ركلات ترجيح ماراثونية تُقصي ليل من كأس فرنسا على يد فريق درجة ثانية.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة