"أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" تغادر ناديها بعد اعترافها.. ما القصة؟

مسار لمصراوي: "تعاقدنا مع هدافة الزمالك بأقل من 700 ألف جنيه"

مدرب تقدم لخطبتها في الملعب.. من هي شاهندة المغربي حكمة مباراة بيراميدز

شهدت الأيام القليلة الماضية إلغاء تعاقد اللاعبة الدولية الكرواتية، آنا ماريا ماركوفيتش، التي يطلق عليها لقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، مع أحد الأندية بعد أيام من اعترافها بأنها "أحيانًا تكره كرة القدم".

ولعبت ماركوفيتش لفريقي زيوريخ وجراسهوبرز السويسريين خلال مسيرتها حتى الآن، لكنها انضمت إلى نادي براجا البرتغالي الصيف الماضي.

وشاركت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما، والتي خاضت 20 مباراة دولية مع المنتخب الكرواتي، في أربع مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم 2024/25.

قصة رحيل "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" عن ناديها

بدأت القصة عندما قامت آنا ماريا بتصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك تظهر فيه وهي تقول وداعًا لصديقها وزميلها لاعب كرة القدم توماس ريبيرو في الشهر الماضي.

وكان ريبيرو، الذي لعب في السابق لفريق جراسهوبرز، مدافعا في صفوف فريق فيتوريا جيماريش الذي ينافس في الدوري البرتغالي الممتاز.

وجاء فيديو ماركوفيتش بعد إتمام ريبيرو انتقاله إلى فارنيزي على الجانب الآخر من البلاد، في حين أن براجا وجيماريش يبعدان عن بعضهما البعض بمسافة 25 كيلومترًا فقط.

وكتبت ماركوفيتش اعترافا أثناء تصوير نفسها وهي تبكي في مقطع فيديو على تيك توك: "أحيانًا أكره كرة القدم".

وأضافت عقب انتقال ريبيرو: "حظًا سعيدًا يا بوبي، ستقدم أداءً رائعًا ولا أستطيع الانتظار لرؤية مبارياتك".

ووفقا لما جاء في بيان النادي فإن نادي براجا واللاعبة آنا ماريا أنهيا تفاصيل الرحيل بالتراضي.

ووجه لها النادي البرتغالي رسالة: "يتوجه نادي براجا بالشكر لكم على كل التفاني والالتزام والاحترافية التي مثلتم بها النادي دائمًا ويتمنى لكم كل التوفيق في مستقبلكم المهني والشخصي".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعبة وجهت رسالة شكر لزملائها في الفريق وجماهيرها على دعمهم، في حين تحدثت عن خطوة مستقبلية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أحيانًا لا تسير الأمور كما خططت لها، بعد نصف موسم فقط، قررت مغادرة نادي براجا".

وأضافت: "كانت رحلة قصيرة ولكنها مكثفة مع صعود وهبوط، لكنها كانت رحلة تمكنت فيها من النمو والتطور كثيرًا كلاعبة كرة قدم".

وواصلت"أفضل جزء؟ بالتأكيد زملائي في الفريق!، شكرًا لكم على دعمكم وروح الفريق وكل اللحظات الرائعة داخل وخارج الملعب، أنتم مذهلون".

واختتمت: ""شكرًا جزيلاً للنادي على احترافيته طوال فترة وجودي هنا وللجماهير على دعمهم، الرحلة مستمرة وأنا متحمس لما هو قادم".