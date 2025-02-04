مدرب تقدم لخطبتها في الملعب.. من هي شاهندة المغربي حكمة مباراة بيراميدز والمنصورة؟

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كتبت-هند عواد:

أصبح وجود العنصر النسائي في كرة القدم المصري مشهدا معتادا، سواء بمسابقة الدوري المصري للسيدات أو وجودهن في إدارة مباريات الرجالة.

وشهدت مباراة بيراميدز والمنصورة في الجولة الـ32 من بطولة كأس مصر، وجود شاهندة المغربي حكما للقاء الذي انتهى لصالح الفريق السماوي، بنتيجة 3-0.

وكانت شاهندة المغربي من أبرز المحكمات خلال الفترة الماضية، إذ أنها كانت أول سيدة تحكم مباراة للرجال في مصر، كحكم ساحة، بينما كانت نعمة رشاد أول سيدة تدير مباراة للرجال ولكن كحكم رابع.

وظهرت شاهندة المغربي للمرة الأولى في الدوري المصري للرجال 2021، في مباراة بيراميدز وإف سي مصر، وفي نفس الموسم بكأس الرابطة، ظهرت كحكم ساحة لمباراة المصري وإيسترن كومباني.

وشهدت مباراة سموحة وفاركو بالدوري المصري 2022، الظهور الأول للعنصر النسائي المسابقة، بتعيين شاهندة المغربي كحكما للساحة، لتكتب اسمها في تاريخ الدوري.

مسيرة شاهندة المغربي

بدأت شاهندة المغربي ابنة محافظة الإسكندرية كلاعبة كرة قدم في عدة أندية، مثل سموحة والطيران ومصر للمقاصة، وفي بداية موسم 2014-15 تركت اللعب واتجهت إلى التحكيم، وبعد عامين أصبحت حكما دوليا من الفيفا.

وشهدت مسيرة شاهندة المغربي العديد من الإنجازات، في البطولات المحلية والعالمية، إذ أنها أدارت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما 2024، بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وتعرضت شاهندة المغربي لموقف طريف خلال مسيرتها، تحدثت عنه في تصريحات سابقة، وقالت: "أحد المدربين تقدم لخطبتي خلال إحدى المباريات، لكنني اعتذرت له ومر الموقف بشكل طريف".

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