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مسار لمصراوي: "تعاقدنا مع هدافة الزمالك بأقل من 700 ألف جنيه"

06:45 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد (2)
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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كتبت-هند عواد:

كشفت مريم هشام المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، تفاصيل ضم أولى صفقاتهم الشتوية.

وقالت مريم هشام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنهينا تعاقدنا مع النيجيرية أليس أوياه أوجيبي لاعبة الزمالك، وستكون هناك صفقة آخرى نعمل عليها في الوقت الحالي".

وأضافت عن الأنباء المتداولة بأن الصفقة قيمتها 700 ألف جنيه: "أنهينا الصفقة بمبلغ أقل من 700 ألف جنيه".

وتعتبر النيجيرية أليس هدافه سيدات الزمالك، إذ أنه سجلت 18 هدفا خلال 14 مباراة منذ بداية الموسم.

جدير بالذكر أن فريق السيدات بنادي الزمالك، يحل ضيفا على نادي الطيران، غدا الأربعاء، في الجولة التاسعة عشر والأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري للسيدات.

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أليس لاعبة الزمالك الزمالك مسار انتقال أليس إلى مسار الدوري المصري للسيدات
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