"هدافة الفريق بـ18 هدفا".. الزمالك يعلن رحيل لاعبته النيجيرية أليس

لاعبة الزمالك تكشف لمصراوي وجهتها المقبلة بعد الرحيل عن الأبيض

مسار لمصراوي: "تعاقدنا مع هدافة الزمالك بأقل من 700 ألف جنيه"

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك رحيل النيجيرية أليس أوياه أوجيبي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، موجها الشكر لها بعد 14 مباراة مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة اللاعبة، وكتب: "شكرا لك أليس على كل ما قدمته أنت لاعبة رائع وعقلية عظيمة وقلب طيب، الزمالك هو بيتك الثاني نتمنى لك التوفيق أليس شكرا لك".

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وتعتبر أليس هدافة سيدات الزمالك، إذ أنها شاركت في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، سجلت خلالها 18 هدفا.