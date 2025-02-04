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"هدافة الفريق بـ18 هدفا".. الزمالك يعلن رحيل لاعبته النيجيرية أليس

06:06 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    اليس لاعبة الزمالك 2_5
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد (2)
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد (5)
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    اليس لاعبة الزمالك
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    اليس لاعبة الزمالك
  • عرض 12 صورة
    اليس لاعبة الزمالك
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة المقاولون العرب (1)
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    أليس لاعبة الزمالك من مباراة المقاولون العرب (2)
  • عرض 12 صورة
    أليس لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك رحيل النيجيرية أليس أوياه أوجيبي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، موجها الشكر لها بعد 14 مباراة مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة اللاعبة، وكتب: "شكرا لك أليس على كل ما قدمته أنت لاعبة رائع وعقلية عظيمة وقلب طيب، الزمالك هو بيتك الثاني نتمنى لك التوفيق أليس شكرا لك".

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A post shared by Zamalek SC Women (@zscwomen)

وتعتبر أليس هدافة سيدات الزمالك، إذ أنها شاركت في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، سجلت خلالها 18 هدفا.

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