7 صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري

لاعبة الزمالك تكشف لمصراوي وجهتها المقبلة بعد الرحيل عن الأبيض

تورطت الاسترالية سام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي، في موقف قانوني صعب بعدما واجهت تهمة التسبب في مضايقات ذات طابع عنصري تجاه ضابط شرطة في إنجلترا.

اتهام سام كير لاعبة تشيلسي بالعنصرية

ووفقًا للتفاصيل، كانت كير برفقة شريكتها كريستي مويس، لاعبة فريق وست هام يونايتد والمنتخب الأمريكي، في نزهة ليلية عندما قررتا العودة إلى المنزل باستخدام سيارة أجرة.

وبدلاً من الوصول للمنزل، انتهى الأمر بالسيارة في محطة شرطة تويكنهام في لندن بعد أن اتهم السائق كير بمحاولة تحطيم النافذة الخلفية ورفض دفع تكاليف الإصلاح.

وعند وصول الشرطة حوالي الساعة 2:20 صباحًا، وجدوا كير تحاول الخروج من النافذة المحطمة، مدعية أنها وشريكتها شعرتا بأنهما محتجزتان في السيارة وحاولتا كسر النافذة للهروب.

وخلال وجودهما في المحطة، قام أحد الضباط بتسجيل مقطع فيديو يظهر كير وهي توجه إهانات عنصرية تجاهه، حيث وصفته بأنه "غبي وأبيض".

هذه التعليقات أثارت استياء الضابط، مما دفعه لتقديم شكوى رسمية بتهمة المضايقات العنصرية.

وقررت شرطة لندن محاكمة اللاعبة، على أن تستمر الجلسات لمدة أربعة أيام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن كير مثلت أمام محكمة كينجستون كراون عبر رابط فيديو وتحدثت فقط لتأكيد هويتها والدفع ببراءتها.

وأكدت الصحيفة ان إدانات الإساءة العنصرية في المملكة المتحدة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين عندما تكون الجريمة على أساس عنصري أو ديني.

اقرأ أيضًا:

"بعد امتناع المدير الفني".. رئيس نادي المنصورة يكشف من سيقود فريقه أمام بيراميدز

بعد غلق القيد.. مانشستر سيتي الأكثر انفاقًا بالميركاتو الشتوي