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سر ظهور عبدالله السعيد في مباراة وادي دجلة ومسار بدوري السيدات

03:04 ص الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    عبد السعيد في مباراة دجلة (1)
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كتبت - هند عواد:

ظهر عبد السعيد نجم نادي الزمالك، في مباراة وادي دجلة أمام فريق مسار، في الدوري المصري للسيدات أمس الأحد.

وحضر عبد الله السعيد إلى ملعب فريق وادي دجلة، لمتابعة مباراة الشباب بين فريقي وادي دجلة، الذي يلعب في صفوفه نجل نجم نادي الزمالك، أمام فريق المصرية للاتصالات.

وأقيمت مباراة شباب وادي دجلة أمام المصرية للاتصالات على ملعب دجلة، قبل انطلاق مباراة السيدات مباشرة، لذلك ظهر السعيد في مدرجات ملعب المباراة.

وقامت لاعبات وادي دجلة بالتقاط الصور مع نجم نادي الزمالك قبل انطلاق المباراة، ولم يحضر السعيد مباراة السيدات ورحل فور انتهاء لقاء نجله.

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عبد الله السعيد نادي الزمالك وادي دجلة ومسار الدوري المصري للسيدات
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