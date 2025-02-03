سر ظهور عبدالله السعيد في مباراة وادي دجلة ومسار بدوري السيدات

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لاعبة الزمالك تكشف لمصراوي وجهتها المقبلة بعد الرحيل عن الأبيض

كتبت - هند عواد:

ظهر عبد السعيد نجم نادي الزمالك، في مباراة وادي دجلة أمام فريق مسار، في الدوري المصري للسيدات أمس الأحد.

وحضر عبد الله السعيد إلى ملعب فريق وادي دجلة، لمتابعة مباراة الشباب بين فريقي وادي دجلة، الذي يلعب في صفوفه نجل نجم نادي الزمالك، أمام فريق المصرية للاتصالات.

وأقيمت مباراة شباب وادي دجلة أمام المصرية للاتصالات على ملعب دجلة، قبل انطلاق مباراة السيدات مباشرة، لذلك ظهر السعيد في مدرجات ملعب المباراة.

وقامت لاعبات وادي دجلة بالتقاط الصور مع نجم نادي الزمالك قبل انطلاق المباراة، ولم يحضر السعيد مباراة السيدات ورحل فور انتهاء لقاء نجله.