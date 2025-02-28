مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

0 0
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

غائب منذ 9 سنوات.. منتخب مصر للسيدات يقترب من إنجاز تاريخي

11:39 ص الجمعة 28 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (7)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا 1_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (4)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (5)_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (6)_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان، على بعد خطوة من إنجاز تاريخي، غائب منذ 9 سنوات.

ووصل منتخب مصر إلى مرحلة النهائية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على رواندا بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية على رواندا ذهابا، بنتيجة 1-0، قبل أن يعود ويتعادل على أرضه 2-2.

ويضرب منتخب مصر موعدا مع غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة في أكتوبر المقبل ويتأهل الفائز إلى كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وفي حالة تخطى منتخب مصر عقبة غانا، سيتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1998 و2016.

وجاءت مواجهات الدور الثاني والأخير من التصفيات كالآتي:

بنين - نيجيريا

مصر - غانا

الجزائر - الكاميرون

السنغال - كوت ديفوار

الكونغو الديمقراطية - جنوب أفريقيا

ناميبيا - زامبيا

أنجولا - مالاوي

تنزانيا - إثيوبيا

بوركينا فاسو - توجو

كينيا - جامبيا

كاب فردي - مالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات مصر وغانا مصر ورواندا تصفيات أمم أفريقيا تصفيات أمم أفريقيا للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان