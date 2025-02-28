غائب منذ 9 سنوات.. منتخب مصر للسيدات يقترب من إنجاز تاريخي

كتبت-هند عواد:

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان، على بعد خطوة من إنجاز تاريخي، غائب منذ 9 سنوات.

ووصل منتخب مصر إلى مرحلة النهائية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على رواندا بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية على رواندا ذهابا، بنتيجة 1-0، قبل أن يعود ويتعادل على أرضه 2-2.

ويضرب منتخب مصر موعدا مع غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة في أكتوبر المقبل ويتأهل الفائز إلى كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وفي حالة تخطى منتخب مصر عقبة غانا، سيتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1998 و2016.

وجاءت مواجهات الدور الثاني والأخير من التصفيات كالآتي:

بنين - نيجيريا

مصر - غانا

الجزائر - الكاميرون

السنغال - كوت ديفوار

الكونغو الديمقراطية - جنوب أفريقيا

ناميبيا - زامبيا

أنجولا - مالاوي

تنزانيا - إثيوبيا

بوركينا فاسو - توجو

كينيا - جامبيا

كاب فردي - مالي