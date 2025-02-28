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الزمالك الرابع.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات قبل مرحلة الحسم

11:18 ص الجمعة 28 فبراير 2025
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز (1)
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    سالميزي لاعبة الزمالك من مباراة الاتحاد
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    سالميزي لاعبة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    سالميزي لاعبة الزمالك تصل إلى ملعب المباراة_1
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    شاريتي لاعبة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    شاريتي لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
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    منة طارق وميا
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    سيدات الزمالك ضد مسار (2)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (4)
  • عرض 20 صورة
    سيدات الزمالك ضد مسار (1)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (1)
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    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
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كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025 (مجموعة اللقب)، اليوم الجمعة 28 فبراير.

وتتصدر سيدات مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار - 46 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

وادي دجلة - 41 نقطة

الزمالك - 37 نقطة

مودرن سبورت - 35 نقطة

البنك الأهلي - 32 نقطة

زد - 32 نقطة

المقاولون العرب - 26 نقطة

بيراميدز - 19 نقطة

المعادي واليخت - 17 نقطة

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

الأهلي - زد

بيراميدز – وادي دجلة

البنك الأهلي - الزمالك

مسار – المقاولون العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات الزمالك الأهلي مسار
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