الزمالك الرابع.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات قبل مرحلة الحسم

كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025 (مجموعة اللقب)، اليوم الجمعة 28 فبراير.

وتتصدر سيدات مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار - 46 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

وادي دجلة - 41 نقطة

الزمالك - 37 نقطة

مودرن سبورت - 35 نقطة

البنك الأهلي - 32 نقطة

زد - 32 نقطة

المقاولون العرب - 26 نقطة

بيراميدز - 19 نقطة

المعادي واليخت - 17 نقطة

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

الأهلي - زد

بيراميدز – وادي دجلة

البنك الأهلي - الزمالك

مسار – المقاولون العرب