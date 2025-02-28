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تأجير ملعب ومسلسل انسحابات.. غرائب المرحلة الأولى من الدوري المصري للسيدات

08:47 ص الجمعة 28 فبراير 2025
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    ساندرين لاعبة الأهلي
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    ساندرين لاعبة الأهلي
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    أميرة أشرف مدافعة وادي دجلة من مباراة مودرن سبورت1
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    أميرة أشرف مدافعة وادي دجلة من مباراة مودرن سبورت
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    أميرة أشرف مدافعة وادي دجلة مع مدربة الفريق
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كتبت-هند عواد:

انطلقت منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات (مجموعة اللقب)، مساء أمس الخميس بمواجهة المعادي واليخت ومودرن سبورت، على أن تستأنف المنافسات اليوم الجمعة.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية لسيدات وادي دجلة ضد مسار متصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي في المركز الثاني، والذي يستعد لمواجهة البنك الأهلي.

وخلال المرحلة الأولى من الدوري المصري للسيدات، شهدت المباريات العديد من الأحداث "الغرائب"، بدأت بانسحاب فريق مركز شباب الأميرية قبل يوم واحد من المسابقة، ولحاق دلفي به بعد 5 جولات.

واستمرت سلسلة الغرائب في الدوري المصري للسيدات، الذي يشهد الظهور الأول لسيدات لأهلي والزمالك، ففي الجولة الأولى ألغيب مباراة إنبي ودلفي، بسبب تأجير ملعب اللقاء إلى أكاديمية النادي الأهلي.

وفي الجولة الثانية، بدأ مسلسل الانسحابات، بانسحاب سيدات اتحاد بسيون من مباراة مسار، بعد تلقي شباكه 7 أهداف في الشوط الأول، وفي الجولتين التاليتين، انسحب الاتحاد ودلفي، وتم اعتبار مسار فائزا في تلك المباريات بنتيجة 2-0.

وطالت الانسحابات سيدات الأهلي، إذ أنه بعدما سجل 8 أهداف في شباك الاتحاد السكندري خلال 35 دقيقة، انسحب الأخير من اللقاء، ليتم اعتبار الأحمر فائز بنتيجة 2-0.

وشهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات، حالة جدلية في مباراة الأهلي وإنبي، بإلغاء المباراة لعدم وجود سيارة إسعاف، وبعدها خرج شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، وقال: "المباراة ألغيت بسبب أنهم "عاملين تمثيلية" مع الإسعاف، السيارة كانت موجودة ثم اختفت، وبعد إلغاء المباراة وجدناها "مستخبية" في مكان آخر، يتلاعبون لعدم لعب المباراة "خايفين".

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الدوري المصري للسيدات المرحلة الثانية في الدوري المصري للسيدات الأهلي الزمالك
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