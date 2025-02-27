لحسم الفائز باللقب.. انطلاق المرحلة الثانية في الدوري المصري للسيدات اليوم

كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات "مجموعة اللقب"، في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس 27 فبراير.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي واليخت، ضيفا على مودرن سبورت، في الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

نظام بطولة الدوري المصري للسيدات

تقام النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات، بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب الأميرية ودلفي، بنظام مرحلتين، الأولى من مجموعة واحدة تضم جميع الفريق، الثانية تضم مجموعتين الأولى للمنافسة على اللقب بمشاركة 10 فرق والثانية لصراع البقاء في المنافسة بمشاركة 7 فرق.

وتخوض الفرق المرحلة الثانية بنفس عدد النقاط والترتيب الذي كانوا عليه في المرحلة الأولى، ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 32 نقطة، فيما يأتي المعادي واليخت في المركز العاشر، برصيد 17 نقطة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

مسار - 46 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

وادي دجلة - 41 نقطة

الزمالك – 37 نقطة

مودرن سبورت – 32 نقطة

البنك الأهلي – 32 نقطة

زد – 32 نقطة

المقاولون العرب – 26 نقطة

بيراميدز – 19 نقطة

المعادي واليخت – 17 نقطة

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