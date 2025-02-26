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الدوري المصري للسيدات.. هبوط الاتحاد السكندري ونقطة تبقي على إنبي في الممتاز

07:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
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    ساندرين لاعبة مسار من مباراة إنبي
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    زهرة لاعبة مسار من مباراة إنبي
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    عليا حامد لاعبة الاتحاد السكندري
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كتبت-هند عواد:

أًصبح الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الاتحاد السكندري، أول الهابطين إلى القسم الثاني، فيما لا يزال الصراع قائما بين الثلاثي الجونة وبالم هيلز وإنبي.

وانتهت الجولة السادسة من المرحلة الثانية (مجموعة الهبوط)، أمس الثلاثاء، واحتل الاتحاد السكندري المركز الأخير، برصيد 11 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة السادسة وقبل الأخيرة كالآتي:

الطيران 1-1 الجونة

بالم هيلز 0-1 الاتحاد السكندري

إنبي 2-1 المصري البورسعيدي

مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الهبوط

تقام مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية الخاصة بمرحلة الهبوط، يوم الجمعة المقبل 28 فبراير، وجاءت مواجهات الجولة كالآتي:

المصري – اتحاد بسيون

الاتحاد السكندري – إنبي

الجونة – بالم هيلز

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري للسيدات

جاء ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري للسيدات قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1-اتحاد بسيون – 21 نقطة

2-المصري – 19 نقاط

3-الطيران – 19 نقاط

4-إنبي – 16 نقاط

5-بالم هيلز – 16 نقاط

6-الجونة – 13 نقاط

7-الاتحاد – 11 نقطة

ويحتاج إنبي التعادل على الأقل مع الاتحاد السكندري لضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز، فيما تشهد مباراة الجونة وبالم هيلز صراعا على النقاط، فيحتاج الجونة للفوز مع هزيمة إنبي للبقاء في الممتاز، فيما يكفي للآخر التعادل.

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الدوري المصري للسيدات إنبي الاتحاد السكندري مجموعة الهبوط
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