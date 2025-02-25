فيفا يختار شاهندة المغربي لمعسكر الإعداد لكأس العالم للسيدات

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار المحكمة المصري شاهندة المغربي، من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، للمشاركة في معسكر الإعداد لكأس العالم للسيدات.

وذكر بيان اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختارت المحكمة الدولية شاهندة المغربي، للمشاركة في معسكر الاستعداد لبطولة كأس العالم للسيدات، التي تقام في قطر، خلال الفترة من 3 حتى 7 مارس المقبل.

وولدت شاهندة المغربي في محافظة الإسكندرية، وبدأت مسيرتها كلاعبة كرة قدم في عدة أندية، مثل سموحة والطيران ومصر للمقاصة، وفي بداية موسم 2014-15 اتجهت إلى التحكيم، وبعد عامين أصبحت حكما دوليا من الفيفا.

وشهدت مسيرة شاهندة المغربي العديد من الإنجازات، في البطولات المحلية والعالمية، إذ أنها أدارت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما 2024، بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

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