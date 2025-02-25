موعد مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا والقناة الناقلة

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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان، لمواجهة نظيره رواندا، مساء اليوم في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يواجه منتخب مصر نظيره رواندا، في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار منافسات إياب تصفيات أمم أفريقيا، وتنقل مباراة قنوات أون تايم سبورتس المباراة.

وتمكن منتخب مصر للسيدات، من الفوز بهدف نظيف أحرزته حبيبة عصام، في مباراة الذهاب التي جمعتهما في رواندا.

ويرتدي منتخب مصر للكرة النسائية، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدي منتخب رواندا القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.