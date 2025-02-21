مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

سموحة

الدوري المصري

فاركو

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مصر ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

10:37 ص الجمعة 21 فبراير 2025

منتخب مصر للسيدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني الجديد، لخوض مباراة مهمة ضد منتخب رواندا، مساء اليوم.

وتعد هذه المباراة الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة أحمد رمضان، مدرب سيدات مسار السابق.

موعد مباراة منتخب مصر ورواندو

يحل منتخب مصر للسيدات ضيفا على منتخب رواندا، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ملعب كيجالي بيليه، في إطار منافسات ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

وتقام مباراة العودة بين منتخب مصر ورواندا، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب مصر للسيدات اللقاء، بالزي الأبيض مع الشراب الأسود، فيما سترتدي حارسة مرمى المنتخب المصري الطاقم الأخضر، ويظهر الجهاز الفني والإداري بالزي الأحمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرة القدم النسائية منتخب مصر للسيدات منتخب رواندا للسيدات تصفيات كأس الأمم الأفريقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان