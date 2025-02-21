موعد مباراة مصر ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتبت-هند عواد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني الجديد، لخوض مباراة مهمة ضد منتخب رواندا، مساء اليوم.

وتعد هذه المباراة الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة أحمد رمضان، مدرب سيدات مسار السابق.

موعد مباراة منتخب مصر ورواندو

يحل منتخب مصر للسيدات ضيفا على منتخب رواندا، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ملعب كيجالي بيليه، في إطار منافسات ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

وتقام مباراة العودة بين منتخب مصر ورواندا، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب مصر للسيدات اللقاء، بالزي الأبيض مع الشراب الأسود، فيما سترتدي حارسة مرمى المنتخب المصري الطاقم الأخضر، ويظهر الجهاز الفني والإداري بالزي الأحمر.