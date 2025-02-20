منتخب مصر للسيدات بالزي الأبيض أمام رواندا في تصفيات أمم أفريقيا بالمغرب 2025

كتب - نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت قيادة مدربه أحمد رمضان لخوض مواجهة قوية أمام نظيراتهن في رواندا غداً الجمعة، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمها في المغرب 2025.

وفقًا لما أسفر عنه المؤتمر الفني الخاص بالمباراة، ستخوض سيدات مصر اللقاء مرتدين الزي الأبيض مع الشراب الأسود، فيما سترتدي حارسة مرمى المنتخب المصري الطاقم الأخضر، بينما يظهر الجهاز الفني والإداري بالزي الأحمر.

في المقابل، سيرتدي منتخب رواندا القميص الأصفر مع الشورت الأزرق، بينما سترتدي حارسة المرمى طاقمًا أزرق، وسيظهر الجهاز الفني والإداري باللونين الأسود والأحمر.

وحضر المؤتمر الفني عدد من ممثلي البعثة المصرية، على رأسهم إيناس مظهر رئيسة البعثة، والدكتورة إيمان كمال، ومينا سامح المدير الإداري، بالإضافة إلى الإدارية سونيا سيد، وحسني حسين مسؤول المهمات.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كيجالي بيليه في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بقيادة طاقم تحكيم من ليبيريا.

وقد أعلنت مراقبة المباراة في وقت سابق أنه سيتم السماح بإجراء خمسة تغييرات خلال ثلاث فترات توقف، بالإضافة إلى تخصيص فرصتين للتوقف لشرب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأولى في الدقيقة 30 من الشوط الأول والثانية في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.